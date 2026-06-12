Počeo moto vikend u Trebinju: Na jug stiglo hiljade bajkera

Zvuk motora preplavio je ulice grada podno Leotara. Bajkeri sa svih strana stigli su na trebinjsku motorijadu.

Motori odavno nisu rezervisani samo za muškarce. Kaže nam to Vesna, koja je prvi put sama na svom dvotočkašu stigla na jug.

"Vozim od prošle godine. A dolazim u Trebinje već nekoliko godina, poželela sam da dođem i ja svojim motorom. Mislim da žene treba da uče da voze i da uživaju u vožnji na motoru, ne samo sa partnerima nego i same", rekla je Vesna Zarić, Gornji Milanovac.

Od Slovenije do Srbije, stotine kilometara puta nisu prepreka kada je konačna stanica Trebinje. Brojni bajkeri ovdje dolaze decenijama. Kažu da zbog atmosfere, druženja i starih prijatelja moto vikend se ne propušta.

"Već ne brojim više godine kako dolazim u Trebinje. Čari su što grme pucaju motori sa Leotara kad se silazi ovde. Pun je grad motora, uvije su tu dobre priče, prijatelji su tu",

"Čuli smo da je ovo najbolji skup u Trebinju. I onda smo došli prvi put",

"Ovo je 20. godina godina da dolazimo na motorijadu. Lepo je, došlo nas 30 u grupama. Ima prijatelje, zadovoljni smo Trebinjem",

"Ja sam iz malog grada na jugu Slovenije. Dolazim sam već 4 godine. Ovo mi je najljepši grad",

A brojke su odavno prestale da budu važne za organizatore motorijade. Ponosni su na tradiciju dugu 26. godina.

"Ponosni smo na ljude koji dolaze i koji se vraćaju svake godine. Hiljade i brojke više ništa ne znače ovdje. Naši prijatelji dolaze čitave godine, ali najviše za moto vikend", rekao je Rade Jelić, član moto kluba TNT.

A dok su organizatori zaduženi za dobru atmosferu, za bezbijednost tu su čuvari reda. Policija je i ove godine biće na svakom koraku i sa jasnom porukom.

"U defileu uvijek da se koristi sva zaštitna oprema i da lica ne učestvuju u defileu koja su prije toga koristila alkohol. Nulta je tolerancija na vožnju pod dejstvom alkohola za vrijeme motorijade ali i inače. Kad imamo tako jedan veliki broj motocikala na jednom mjestu onda je sam osjećaj kontrole samih policijskih službenika dosta jači", rekla je Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

A gdje je zvuk motora, tu je i zvuk vrhunskog rok end rola. Ove godine za atmosferu pobrinuće se brojni rok bendovi, među njima i evropski poznati.

Trebinjska motorijada ima tradiciju dugu 26. godina. Nepisano pravilo je da u danima motorijade Trebinje bude krcato i da sa ovom manifestacijom u punom jeku počinje turistička sezona.