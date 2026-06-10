Radnici Opštine Krupa na Uni treći dan u štrajku upozorenja

Prazni hodnici i tišina u kancelarijama, i tako već treći dan. Od ukupno 14 zaposlenih u opštinskoj upravi u Krupi na Uni, 12-oro je stupilo u štrajk upozorenja. Traže isplatu zaostalih plata. Dali su i rokove. Do 15. juna isplatu za mart i april, a do 25. juna i platu za maj.

„Topli obrok i prevoz su isplaćeni, doprinose za platu su isplaćeni za mart nisu za april i maj“, rekao je Duško Pupac, predsjednik Štrajkačkog odbora.

Nisu samo plate u kašnjenju. Kasne i socijalna davanja. To na svojoj koži osjeća i Ranko Krnetić, koji je uprkos posljedicama nakon operacije ruke, ipak primoran da se za osnovne životne potrebe snalazi na druge načine.

„Živim od te pomoći, ovako se malo patim i tako. Šta očekujete od novog rukovodstva? Ja mislim da na mlađima svijet ostaje, da bi bilo bolje mladi da dođu i za načelnika i tako", rekao je Ranko Krnetić, Krupa na Uni

Na 7. vanrednoj Sjednici Skupštine načelnik Gojko Kličković je podnio neopozivu ostavku, a skupštinska većina izglasala je i smjenu zamjenika načelnika. Tražili su stabilizaciju finansijskog stanja, isplatu zaostalih plata, socijalnih davanja, podsticaja za poljoprivredu kao i smanjenje broja zaposlenih u opštinskoj upravi.

„Ja sam cijelo vrijeme insistirao da smanjimo patnje tome narodu da još narod ne plaća i referendum, i izbore jer situacija je teška. Radnici nemaju evo već treći mjesec plate, tako socijala da ne uzme domove sve ostale tekuće račune“, rekao je Dušan Ćulibrk, predsjednik Skupštine Opštine Krupa na Uni.

„Moj prvi korak će biti da upoznam Vladu Republike Srpske, premijera Republike Srpske sa stanjem koje sam zatekao. Ovom prilikom ga pozivam, ako je u mogućnosti, najbolje bi bilo da dođe u našu lokalnu samoupravu da nas posjeti, da vidi kakvo je stanje, ja mislim nakon toga da će i on prepoznati trenutak i da će nam pomoći“, rekao je Đuro Babić, v.d. zamjenika načelnika Opštine Krupa na Uni.

Kao jedan od glavnih razloga donošenja neopozive ostavke Kličković navodi moralnu obavezu, ali i lošu saradnju sa skupštinskom većinom. Ističe i da su u kratkom periodu uspjeli da saniraju veliki dio finansijskih problema, te da su ostale neriješene dvije zaostale plate i dio socijalnih davanja.

„I to je bilo dogovoreno, i bila je donošena odluka Vlade na 250 hiljada iz Fonda solidarnosti, zato što smo mi toliko dali prošle godine za ove poplave. Međutim, to nisu uradili opet vjerovatno iz nekih razloga, ali to nije ni važno. To je bio razlog zbog kojeg sam se povukao .nadajući se da će Vlada ispuniti obavezu i ovim radnicima dati tu platu zaostalu i socijalu“, rekao je Gojko Kličković, bivši načelnik Opštine Krupa na Uni.

Odbornici su 9. marta podnijeli inicijativu za pokretanje postupka opoziva načelnika. Skupština je 2. aprila prihvatila prijedlog Kličkovića da se umjesto opoziva ostavi rok do 31. maja za poboljšanje stanja u opštinskoj upravi.