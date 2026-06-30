Vatra stavljena pod kotrolu: U gašenju požara učestvovalo 150 vatrogasaca

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Čak 150 vatrogasaca sa 40 vozila i četiri kanadera učestvovali su gašenju požara na Čiovu u Hrvatskoj. Vatra je satvena pod kontrolu i više nije prijetnja stambenim objektima, izjavio je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević.

Prema prvim procjenama, požar je zahvatio površinu od oko 100 hektara. Vatrogasci trenutno rade na sanaciji požarišta i izradi protivpožarne pruge kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre. U požaru je izgorjelo nekoliko manjih pomoćnih objekata i kontejnera, ali kuće nisu zahvaćene, prenose hrvatski mediji. Banja Luka Nevrijeme sve bliže, munje obasjavaju nebo iznad Banjaluke Vatrogasci su tokom večeri gasili još nekoliko požara izazvanih nevremenom, prenosi Srna. Usljed grmljavinskog nevremena danas poslije podne buknuli su požari i kod Stona i Orebića na Pelješcu, gdje su djelovala dva kanader, kao i u Kaštel Sućurcu.

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