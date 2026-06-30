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Vatra stavljena pod kotrolu: U gašenju požara učestvovalo 150 vatrogasaca

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 22:58

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Čak 150 vatrogasaca sa 40 vozila i četiri kanadera učestvovali su gašenju požara na Čiovu u Hrvatskoj. Vatra je satvena pod kontrolu i više nije prijetnja stambenim objektima, izjavio je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević.

Prema prvim procjenama, požar je zahvatio površinu od oko 100 hektara.

Vatrogasci trenutno rade na sanaciji požarišta i izradi protivpožarne pruge kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

U požaru je izgorjelo nekoliko manjih pomoćnih objekata i kontejnera, ali kuće nisu zahvaćene, prenose hrvatski mediji.

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Vatrogasci su tokom večeri gasili još nekoliko požara izazvanih nevremenom, prenosi Srna.

Usljed grmljavinskog nevremena danas poslije podne buknuli su požari i kod Stona i Orebića na Pelješcu, gdje su djelovala dva kanader, kao i u Kaštel Sućurcu.

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Hrvatska

požar

Vatrogasci

vatra

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