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Elektro-Bijeljina: U petak bez struje 5.800 korisnika

Autor:

ATV
10.06.2026 12:18

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Далековод, Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

U petak 12. juna 2026. godine, radnici "Elektro-Bijeljine" izvodiće radove na godišnjem remontu TS 35/10 kV "Bijeljina IV" i pripadajućim dalekovodima.

Planski remont je predviđen u vremenu od 8 do 16 časova i bez električne energije biće oko 5800 korisnika koji se snabdijevaju sa sljedećih 10 kV dalekovoda: - "Pučile", - "Patkovača", - "Raskršće 2", - "Višnjićeva" i - "Gvozdevići".

Električnu energiju neće imati korisnici u bijeljinskim naseljima Gvozdevići, Tombak, Bogdanovića plac, zatim u dijelu ulica Galac, Loznička, Filipa Višnjića, kao i u nekoliko manjih, njima pripadajućih ulica.

U vrijeme planskog zastoja električne energije neće biti ni u naseljenim mjestima Patkovača, Pučile i Golo Brdo.

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Патковача 2
Patkovača 2

Takođe, u petak će radnici "Elektro-Bijeljine" izvoditi radove na godišnjem remontu dalekovoda "Ciglana" i "Janja Stara", zbog čega će u terminu od 12 do 16 časova bez električne energije biti korisnici u nekoliko gradskih i prigradskih naselja.

"Molimo korisnike da uvaže najavljene radove jer su neophodni za pouzdanost i kvalitet sistema distribucije električne energije", navode iz Elektro-Bijeljine.

Detaljan spisak naselja i ulica u kojima će biti planski zastoj, možete pronaći na sajtu ODS "Elektro-Bijeljina".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

električna energija

Dalekovod

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