Mile Kitić iskreno: ''Da nije bilo Sinana sad bih vozio traktor kod Dervente''

Osim Mileta Kitića učešće su potvrdili i Dragana Mirković, Kemal Malovčić, Suzana Jovanović, Marta Savić, Srećko Šušić, Gojko, Anica Milenković, Andreana Čekić, Uroš Živković, Sinanov sin Medo Sakić, Peđa Medenica i mnogi drugi.

Ekonomija Spremite novčanike: Vrućina nije jedina nevolja koju donosi Super El Ninjo

Kitića i Sakića, koji nije sa nama osam godina, a čije pjesme će se čuti obje večeri na Tašmajdanu vezivalo je veliko prijateljstvo. Mile je jednom prilikom gostujući na Kurir televiziji otkrio da je upravo zahvaljujući Sinanu postao dio čuvene petorke koju su osim njih dvojice činili i Kemal Malovčić, dragana Mirković i Šemsa Suljaković, piše Kurir.

– Da nije bilo Sinana, ja sigurno ne bih bio u “Južnom vetru”. Sinan i Šemsa su prije mene već snimili dvije ploče – počeo je Mile pa nastavio:

– Mi pjevamo u Odžaku, a Sinan je mene nešto zagotivio, imao sam dobar auto, došao iz Amerike, stavim ga fino u auto, vozim ga, baš sam ga fino ušuškao. Sjećam se kao sad, mi završimo oko dva sata i on zove Mileta Ilića Basa. Ja pjevam dobro grčke pjesme, imam taj izraz, mogu da otpevam taj orijental. Rekoh: “Sinane, ja bih snimio nešto s “Južnim vetrom” i on zove Mileta u dva sata noću, kaže: “Brate, ima ja ovdje brata Mileta, molim te da ga dovedem u Beograd da ga čuješ”, kaže Mile: “Pošalji mi ploču”. Ja imao tu ploču “Jorgovane”, radio sam s Bosancem i Mile uopšte nije bio zainteresovan za mene kad je čuo. Nije mu se svideo taj moj izraz.

Zanimljivosti Vladavina Raka donosi sreću za ova tri znaka: Stižu novac i ljubav

Nakon toga došlo je do preokreta.

– Kasnije sam bio gost Hanke Paldum ovde u Domu sindikata, tad je Mile snimio sa Hankom “Nema kajanja” i odemo u “Euridiku”, bio je neki dobar bend iz Novog Sada, sviraju grčke pjesme i meni Hankin muž kaže da otpjevan neke grčke. Pjevam grčke pjesme kao da sam Grk i ja ustanem i otpjevam blok grčkih pjesama i Mile odmah kaže, tad je stanovao u Majke Jevrosime, da dođem sutra u 10. Ja došao, a on meni “Čašu ljubavi”, “Ja neću ljepšu”, “Elena”, sve hitove odmah i meni se odjednom život promijeni. Znači da je Sinan tu bio osamdeset posto zaslužan što sam ja došao u “Južni vetar”. Ko zna možda bih sad vozio traktor tamo kod Dervente.