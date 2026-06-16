Nikola Rokvić u novom spotu pokazao sve atribute

Autor:ATV
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Pjevač Nikola Rokvić se snimao pod tušem i pokazao je sve atribute u novom spotu.
Riječ je o ekranizaciji numere “Makijato”.
To je druga pjesma koju Nikola predstavlja ove godine.
"Svake mi se noći lumpuje" probila je led.
Atraktivan spot je privukao pažnju. Nikola je pokazao da je u zavidnoj formi, a u prvom planu su mišići i trbušnjaci.
"Toliko ste čekali neku pjesmu u stilu mojih starih hitova, nadam se da vas Makijato vraća u stara dobra vremena", poručio je Nikola.
Prvi solistički koncert "SUSRET" u Sava Centru u Beogradu zakazao je za 13. novembar, prenosi CdM.
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