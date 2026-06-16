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Nikola Rokvić u novom spotu pokazao sve atribute

Autor:

ATV
16.06.2026 15:38

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Пјевач Никола Роквић под тушем
Foto: Youtube / Printscreen

Pjevač Nikola Rokvić se snimao pod tušem i pokazao je sve atribute u novom spotu.

Riječ je o ekranizaciji numere “Makijato”.

To je druga pjesma koju Nikola predstavlja ove godine.

"Svake mi se noći lumpuje" probila je led.

Atraktivan spot je privukao pažnju. Nikola je pokazao da je u zavidnoj formi, a u prvom planu su mišići i trbušnjaci.

"Toliko ste čekali neku pjesmu u stilu mojih starih hitova, nadam se da vas Makijato vraća u stara dobra vremena", poručio je Nikola.

Prvi solistički koncert "SUSRET" u Sava Centru u Beogradu zakazao je za 13. novembar, prenosi CdM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Nikola Rokvić

Pjevač

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