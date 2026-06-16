Nikola Rokvić u novom spotu pokazao sve atribute

Pjevač Nikola Rokvić se snimao pod tušem i pokazao je sve atribute u novom spotu.

Riječ je o ekranizaciji numere “Makijato”.

To je druga pjesma koju Nikola predstavlja ove godine.

"Svake mi se noći lumpuje" probila je led.

Atraktivan spot je privukao pažnju. Nikola je pokazao da je u zavidnoj formi, a u prvom planu su mišići i trbušnjaci.

"Toliko ste čekali neku pjesmu u stilu mojih starih hitova, nadam se da vas Makijato vraća u stara dobra vremena", poručio je Nikola.

Prvi solistički koncert "SUSRET" u Sava Centru u Beogradu zakazao je za 13. novembar, prenosi CdM.