Drama u FBiH zbog odbojke: Pozvali inspekciju zbog kampova Hrvatske

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine (OSFBiH) upozorio je nadležne institucije i Hrvatski odbojkaški savez na pojavu nelegalnih odbojkaških kampova koji se organizuju na području Hercegovine bez prethodno pribavljenih saglasnosti i odobrenja nadležnih sportskih organa u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH, održanoj 8. juna 2026. godine, razmatrano je pitanje organizovanja sportskih kampova od strane stranih državljana koji svoje aktivnosti provode na teritoriji entiteta FBiH mimo procedura propisanih važećim zakonima i sportskim pravilnicima.

Prema informacijama kojima raspolaže Odbojkaški savez FBiH, "određene osobe iz Republike Hrvatske najavile su održavanje odbojkaških kampova na više lokacija u Hercegovini tokom ljeta 2026. godine, uz naplatu kotizacija učesnicima. Posebno je evidentirana javna objava Ivana Rajića o organizaciji kampova na području Hercegovine, pri čemu za navedene aktivnosti nije zatražena niti dobijena saglasnost Odbojkaškog saveza Federacije BiH".

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Upravni odbor OSFBiH smatra "da ovakve aktivnosti predstavljaju ozbiljan problem za organizovani odbojkaški sistem u Federaciji BiH, jer se provode izvan institucionalnog okvira, bez nadzora nadležnih sportskih tijela i bez garancija da su ispunjeni svi zakonski, sigurnosni i stručni uslovi za rad sa d‌jecom i mladim sportistima".

Iz Odbojkaškog saveza Federacije BiH naglašavaju da podržava međunarodnu saradnju, razmjenu znanja i angažman stručnjaka iz regiona, ali isključivo kroz transparentne procedure i uz poštivanje propisa Bosne i Hercegovine te nadležnosti domaćih sportskih saveza.

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O navedenim aktivnostima Odbojkaški savez FBiH je, kako kažu, "informisao i nadležne inspekcijske organe Federacije BiH radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i eventualnog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti".

Odbojkaški savez Federacije BiH nastaviće pratiti situaciju i poduzimati aktivnosti s ciljem zaštite integriteta odbojkaškog sporta, interesa klubova, sportskih radnika i mladih odbojkaša i odbojkašica u Federaciji Bosne i Hercegovine, navode.

(Vijesti.ba)