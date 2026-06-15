Napravio najveću senzaciju ikada u UFC, pa šokirao izjavom: "Zovemo mamu večeras i ona će da odluči"

Jedno od najvećih iznenađenja ikada dogodilo se noćas na UFC 250 Fridom događaju, pošto je Ilija Topurija šokantno poražen od Džastina Gejdžija. Može se reći da Gruzinu niko nikada nije nanio batine kao Amerikanac.

Poslije meča, Džastin Gejdži bio je potpuno oduševljen. Kaže da je svestan da je ovo što je uradio legendarno.

- Dolazim iz Amerike, dosta smo mi jači od autsajdera koji su bili "šest prema jedan". Gledajte ko sada plače. Svim hrabrim, sadašnjim, prošlim i budućim vojnicima, hvala puno, hvala! Hvala svim policajcima, vatrogascima, članovima hitne pomoći... Niste svjesni koliko sam ponosan, dok god mogu da se borim ovdje, govoriću o vama. Hvala Bogu na ovoj šansi, toliko sam želeo da uradim nešto legendarno. I znam da je to bilo legendarno. Ne mogu još da vjerujem, vau!

Svjestan je bio da mora da preživi prvu rundu kada je Topurija najopasniji.

- Da, znao sam da moram da preživim prvu rundu. On je nevjerovatan kad je svjež, ali moje srce, napetost me vode kroz prve runde. Posebno od prve do pete runde kada sve ode, tu mi niko ne može ništa.

Potom je objasnio zašto se nikada nije predavao.

- Udario me je u jetru tako jako. Imam sa majčine strane meksički borilački duh, od tate njemačke, čvrste i jake kosti. I ja sam napravljen za ove momente, ovaj sport je napravljen za mene. Ja sam najkonzistentniji, ja sam najveći fan UFC-a od prvog dana.

Prije meča, sebi je govorio da će se osramotiti i zagrijavao se da bude suprotno od toga.

- Da, imam takvo mišljenje, govorio sam da ću da se osramotim, da izgubim. Stavio me je u tešku poziciju, udarao u bradu, jetru. Ali pogledajte moje j***o lice, od čega je napravljeno, to mora da se izučava.

Da li će poslije ovoga u penziju?

- Zovemo mamu i ona će donijeti odluku večeras!

(Telegraf)