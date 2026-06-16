Horoskopski znakovi koji će imati ozbiljne finansijske probleme krajem juna

Kraj juna 2026. godine mogao bi biti posebno težak za tri horoskopska znaka, jer se spremaju ozbiljni finansijski problemi. Iako se veći dio mjeseca može činiti kao period u kojem se stvari još uvijek mogu držati pod kontrolom, posljednji dani juna mogli bi pokazati da su se neki troškovi, dugovi i odložene odluke nagomilali više nego što su očekivali.

Povratak retrogradnog Merkura dodatno će otvoriti pitanja novca, bezbjednosti i ličnih vrijednosti. Ono što je možda bilo gurnuto pod tepih početkom mjeseca, doći će do vrhunca krajem juna. Za tri znaka, to znači neprijatne razgovore, pritisak zbog računa i potrebu da hitno reorganizuju svoje finansije.

Blizanci

Blizanci bi krajem juna mogli shvatiti da su predugo odlagali suočavanje sa finansijskim problemima. Troškovi koji su djelovali mali mogli bi se nagomilati, a novac na koji su računali možda neće stići na vrijeme. Poseban pritisak mogao bi nastati zbog dugova, kredita, zajedničkih finansija ili impulsivnih kupovina koje sada dospijevaju.

Merkur formira napet aspekt sa Saturnom, što donosi ozbiljne razgovore o novcu, granicama i odlukama koje Blizanci više ne mogu da odlažu. Mars u njihovom znaku može ih dodatno gurnuti na ishitrene poteze, ali upravo takve odluke bi ih mogle dovesti u još veće probleme krajem juna. Ovo nije vrijeme za nove troškove ili finansijske rizike, već za smanjenje svega što nepotrebno opterećuje budžet.

Vaga

Vage bi se mogle naći u veoma neprijatnoj finansijskoj situaciji krajem juna, posebno ako se previše oslanjaju na tuđa obećanja. Moglo bi doći do komplikacija sa plaćanjima, sporazumima, poslovnim partnerima ili ljudima od kojih su očekivali pomoć. Ono što je izgledalo sigurno na početku mjeseca moglo bi se pokazati mnogo nestabilnijim prema kraju juna.

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Dodatni problem mogu biti veći troškovi vezani za dom, porodicu ili posao. Vage će morati da biraju između onoga što žele i onoga što zaista mogu sebi da priušte. Ako nastave da troše kao da će se sve samo od sebe riješiti, kraj juna bi im mogao donijeti ozbiljan finansijski pritisak. Najvažnije je da ne vjeruju praznim obećanjima i da ne troše novac koji još nije uplaćen na račun.

Riba

Ribe bi krajem juna mogle da osjete posledice finansijskih odluka koje su donijele srcem, a ne glavom. Emocije, romantične veze, porodica ili kreativni planovi mogli bi da ih dovedu do troškova koje zapravo ne mogu da priušte. Problem će nastati kada shvate da računi ne mogu da se pokriju dobrim namjerama.

Merkur u Raku stvara izazovan aspekt sa Saturnom, što Ribama donosi ozbiljnu konfrontaciju sa realnim stanjem na njihovom računu. Moguća su kašnjenja u plaćanju, neočekivani troškovi ili razočaranje u osobu kojoj su vjerovali. Krajem juna mogu shvatiti da su previše dugo idealizovali situaciju i verovali da će se problemi sami riješiti.

Ovo nije vrijeme za velike kupovine, rizična ulaganja ili finansijske odluke zasnovane na obećanjima. Ribe će krajem juna morati biti brutalno iskrene prema sebi i priznati koliko novca imaju, koliko duguju i koje troškove više ne mogu da priušte.

(indeks)