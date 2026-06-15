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Tri znaka moraju da prihvate istinu od koje bježe do kraja mjeseca

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ATV
15.06.2026 14:50

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Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Do kraja mjeseca, neki horoskopski znakovi će se suočiti sa saznanjima da više ne mogu da gurnu pod tepih. Ono što su dugo odlagali, potiskivali ili pokušavali da objasne izgovorima sada može postati previše očigledno da bi se ignorisalo.

Astrologija sugeriše da će u narednim danima tri horoskopska znaka morati da prihvate istinu od koje su bježali, bez obzira koliko im ona u početku bila neprijatna.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome što uvijek imaju odgovor na sve i lako se prilagođavaju različitim situacijama. Ali ovog puta neće moći da pobjegnu od pitanja koje ih muči već dugo vremena. To bi mogla biti veza koja ne funkcioniše onako kako bi željeli ili poslovna situacija u kojoj mjesecima odlažu donošenje važne odluke.

Do kraja mjeseca će im postati jasno da više nema mjesta za izgovore. Što pre sebi priznaju šta zaista žele, lakše će biti da naprave korak napred. Istina koju izbjegavaju možda nije prijatna, ali će im pomoći da prestanu da troše energiju na nešto što nema budućnost.

Vaga

Vage često pokušavaju da održe mir po svaku cijenu. Zbog toga ponekad zanemaruju sopstvene potrebe i osjećanja kako ne bi razočarale druge. Međutim, kraj meseca bi ih mogao natjerati da priznaju da nisu zadovoljne situacijom koju su dugo tolerisale.

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Bilo da je u pitanju prijateljstvo, romantična veza ili porodične okolnosti, Vage će morati da prihvate da ne mogu stalno da udovolje svima oko sebe. Istina od koje bježe vezana je za njihove sopstvene granice. Tek kada ih postave, moći će da pronađu ravnotežu koju toliko traže.

Riba

Ribe imaju bogatu maštu i često veruju da će se stvari nekako same od sebe rešiti. Iako im optimizam često pomaže da prebrode teška vremena, ovog puta će morati da priznaju da su previše dugo ignorisale ono što im intuicija već govori.

Do kraja mjeseca, mogli bi se suočiti sa važnim saznanjem vezanim za njihov ljubavni život, finansije ili lični razvoj. Umjesto da čekaju savršen trenutak, moraće da prihvate stvarnost i preuzmu odgovornost za sljedeći korak. Upravo ta iskrenost prema sebi će ih dovesti do promjene koju žele.

Iako suočavanje sa istinom nikada nije lako, ono je često početak nečeg boljeg. Za Blizance, Vage i Ribe, posljednji dani u mjesecu mogli bi biti vrijeme važnih odluka, ali i prilika da konačno ostave iza sebe ono što ih sputava i zakorače u novu eru sa više samopouzdanja i jasnoće.

(indeks)

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