Narodna skupština danas o Prijedlogu rebalansa budžeta

Prema prijedlogu koji je utvrdila Vlada Srpske, rebalans budžeta je 8,525 milijardi KM i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi KM, a predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, kao i obrazovanje.

Poslanici će na posebnoj sjednici razmatrati i prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu, oba po hitnom postupku.

Po hitnom postupku biće razmatran i set prijedloga zakona kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru.

Poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

Sjednica je zakazana u 10.30 časova, prenosi Srna.