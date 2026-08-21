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Građevinske radove naplatio 15.800 evra, a za osam mjeseci nije uradio ništa

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:01

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Грађевинске радове наплатио 15.800 евра, а за осам мјесеци није урадио ништа
Foto: ATV

Laktaška policija uhapsila je A.M. iz tog grada zbog sumnje da je prevario sugrađanina za 15.800 evra.

U PU Banjaluka navode da je A.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevare.

”Navedeni se sumnjiči da je od decembra 2025. godine, kada je zaključilo ugovor sa licem iz Laktaša o izvođenju građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta uz avansno plaćanje novca u iznosu od oko 15.800 evra, istog držao u zabludi da će dogovorene radove završiti, a da ih u konačnici nije ni započeo”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

prevara

hapšenje

Građevinski radovi

Laktaši

PU Banjaluka

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