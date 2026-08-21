Banjalučanin prijetio puškom gostima kafane, na kraju kažnjen i konobar

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Banjalučanin N.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je u jednom kafiću u Laktašima pijan prijetio gostima, da bi potom i pokazivao oružje.
Naime, nakon prijetnji je izašao iz kafića, a potom se vratio i iz putničkog vozila gostima pokazao pušku za koju se kasnije ispostavilo da je vazdušna.
Hronika
Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje!
"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.G. utvrđeno je prisustvo od 1,21 g/kg alkohola u organizmu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Nije N.G. jedini kojeg je policija kaznila, jer su na kraju prijave dobili vlasnik i konobar u kafiću.
Vlasnik je prekršajno kažnjen po članovima 18. i 25. Zakona o javnom redu i miru, odnosno jer je propustio da prijavi narušavanje javnog reda i mira i jer je u njegovom objektu služen alkohol vidno pijanoj osobi.
Hronika
Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC
To znači da mu prijeti novčana kazna do čak 9.000 maraka.
Sa druge strane, konobar je kažnjen po članu 25. istog Zakona jer je vidno pijanoj osobi služio alkohol i prijeti mu kazna od 500 do 1.300 KM.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
15
55
15
54
15
44
15
35
15
28
Trenutno na programu