Banjalučanin prijetio puškom gostima kafane, na kraju kažnjen i konobar

Banjalučanin N.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je u jednom kafiću u Laktašima pijan prijetio gostima, da bi potom i pokazivao oružje.

Naime, nakon prijetnji je izašao iz kafića, a potom se vratio i iz putničkog vozila gostima pokazao pušku za koju se kasnije ispostavilo da je vazdušna.

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"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.G. utvrđeno je prisustvo od 1,21 g/kg alkohola u organizmu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

I konobar izvukao deblji kraj

Nije N.G. jedini kojeg je policija kaznila, jer su na kraju prijave dobili vlasnik i konobar u kafiću.

Vlasnik je prekršajno kažnjen po članovima 18. i 25. Zakona o javnom redu i miru, odnosno jer je propustio da prijavi narušavanje javnog reda i mira i jer je u njegovom objektu služen alkohol vidno pijanoj osobi.

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To znači da mu prijeti novčana kazna do čak 9.000 maraka.

Sa druge strane, konobar je kažnjen po članu 25. istog Zakona jer je vidno pijanoj osobi služio alkohol i prijeti mu kazna od 500 do 1.300 KM.