Požar u poznatoj fabrici u BiH: Nastala velika materijalna šteta

Autor:ATV redakcija
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U poznatoj viteškoj firmi Derubis, koja se bavi proizvodnjom i prodajom jahti, protekle noći izbio je požar, prilikom kojeg je nastala veća materijalna šteta.
O svemu se jutros, 22. augusta oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK.
"Dana 21.08.2026. godine, u 03:30 sati , PS Vitez je zaprimila telefonsku prijavu, od strane NN lica, koje je tom prilikom prijavilo požar u sklopu firme 'DERUBIS', u ul. Lašvanska cesta, opština Vitez.
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Na lice mjesta su izašli policijski službenici PS Vitez, koji su potvdili navode iz prijave.
Pripadnici DVD Vitez su istog dana, u ranim jutarnjim satima, uspjeli navedeni požar lokalizovati.
Tom prilikom je nastala veća materijalna šteta, prenosi RadioSarajevo.
O svemu navedenom je upoznat dežurni tužilac KT Travnik, koji je ovlastio policijske službenike OKP PU Travnik za vršenje uviđajnih mjera i radnji (koje su još u toku), kao i za provođenja ostalih radnji prvog poduhvata", saopšteno je iz MUP SBK.
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