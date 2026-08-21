Ubica Aldine Jahić pokušava manipulisati tokom suđenja da bi dobio manju kaznu?

Pred Kantonalnim sudom u Mostaru juče je nastavljen glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić, a značajan dio ročišta odnosio se na njegovo psihičko stanje i ponašanje nakon zločina.

Tokom postupka izneseni su detalji psihijatrijskog vještačenja koji su posebno privukli pažnju javnosti.

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Kalajdžić je, prema onome što je izneseno pred Sudom, tokom razgovora sa stručnjacima govorio da ima „podvojenu ličnost“, a prezentovao je i suicidalne misli.

Međutim, dugogodišnji vještaci takvo ponašanje nisu ocijenili kao manifestaciju duševnog poremećaja koja bi ukazivala na njegovu neuračunljivost.

Naprotiv, prema nalazima prezentovanim na suđenju, njegovo ponašanje ostavljalo je utisak svjesne manipulacije, posebno u situacijama kada bi bio suočen sa stvarnim događajima.

Time je otvoreno pitanje pokušava li optuženi prikazivanjem psihičkih problema uticati na svoju krivičnopravnu odgovornost i eventualnu kaznu. Konačnu odluku o njegovoj krivici i svim okolnostima relevantnim za kaznu, ipak, donijeće Sud.

Među stručnjacima koji su se bavili njegovim psihičkim stanjem bila je i ljekarka Alma Bravo-Mehmedbašić.

Tokom pretresa prezentovani su i nalazi obdukcije ubijene Aldine Jahić. Prema iznesenim informacijama, njena smrt bila je nasilna i nastupila je trenutno zbog povrede mozga.

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Ročištu prisustvovao je veliki broj prijatelja i ljudi koji pružaju podršku porodici Jahić. Nakon suđenja zajedničkom fotografijom poslali su poruku da porodica nije sama te da će nastaviti borbu za pravdu za Aldinu.

Na kraju ročišta advokat porodice Jahić, Damir Alić iz Tuzle, predao je imovinskopravni zahtjev za naknadu štete. Zahtjev je dostavljen Tužilaštvu, Sudskom vijeću i odbrani.

Postupak protiv Anisa Kalajdžića biće nastavljen pred Kantonalnim sudom u Mostaru.

(Crna-Hronika)