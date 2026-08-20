Određen jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku: Naoružan bježao sa 73 kilograma droge

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku, kod kojeg je policija pronašla 73 kilograma marihuane.

Bjelak je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge, neovlašteno posjedovanje oružja i napad na policajce, a pritvor mu je određen na zahtjev Tužilaštva Kantona Sarajevo zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Bjelaka 18. avgusta u Sarajevu.

Prilikom policijske kontrole, osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema pripadnicima policije, zbog čega su se oni morali skloniti, a vozilo je potom zaustavljeno blokadom.

Prilikom pretresa njegovog automobila, policija je pronašla 73 kilograma marihuane, te pištolj sa 11 metaka koji je odbacio tokom pokušaja bjekstva.

Istraga u predmetu se nastavlja.