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Određen jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku: Naoružan bježao sa 73 kilograma droge

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 16:43

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Foto: ATV

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku, kod kojeg je policija pronašla 73 kilograma marihuane.

Bjelak je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge, neovlašteno posjedovanje oružja i napad na policajce, a pritvor mu je određen na zahtjev Tužilaštva Kantona Sarajevo zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Bjelaka 18. avgusta u Sarajevu.

Prilikom policijske kontrole, osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema pripadnicima policije, zbog čega su se oni morali skloniti, a vozilo je potom zaustavljeno blokadom.

Prilikom pretresa njegovog automobila, policija je pronašla 73 kilograma marihuane, te pištolj sa 11 metaka koji je odbacio tokom pokušaja bjekstva.

Istraga u predmetu se nastavlja.

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Tagovi :

Nihad Bjelak

Sarajevo

Pritvor

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