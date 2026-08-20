Određen jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku: Naoružan bježao sa 73 kilograma droge

Autor:ATV redakcija
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Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Nihadu Bjelaku, kod kojeg je policija pronašla 73 kilograma marihuane.
Bjelak je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge, neovlašteno posjedovanje oružja i napad na policajce, a pritvor mu je određen na zahtjev Tužilaštva Kantona Sarajevo zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Bjelaka 18. avgusta u Sarajevu.
Prilikom policijske kontrole, osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema pripadnicima policije, zbog čega su se oni morali skloniti, a vozilo je potom zaustavljeno blokadom.
Prilikom pretresa njegovog automobila, policija je pronašla 73 kilograma marihuane, te pištolj sa 11 metaka koji je odbacio tokom pokušaja bjekstva.
Istraga u predmetu se nastavlja.
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