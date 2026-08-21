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Zemljotres u Srbiji, zatreslo se u ovom gradu

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 07:12

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Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 3 stepena Rihtera pogodio je tokom noći Srbiju, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema informacijama, potres se dogodio oko dva sata ujutru u Novom Pazaru.

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Na osnovu raspoloživih koordinata, epicentar je detektovan na dubini od dva kilometra na samom obodu grada.

S obzirom na naznačenu jačinu, mala je vjerovatnoća da je zemljotres izazvao neku materijalnu štetu, ali u ovom momentu nema jasnih informacija o tome.

(Telegraf.rs)

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Zemljotres

Novi Pazar

Srbija

potres

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