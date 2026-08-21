Zemljotres u Srbiji, zatreslo se u ovom gradu

Prema informacijama, potres se dogodio oko dva sata ujutru u Novom Pazaru.

Srbija U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno dvogodišnje dijete

Na osnovu raspoloživih koordinata, epicentar je detektovan na dubini od dva kilometra na samom obodu grada.

S obzirom na naznačenu jačinu, mala je vjerovatnoća da je zemljotres izazvao neku materijalnu štetu, ali u ovom momentu nema jasnih informacija o tome.

(Telegraf.rs)