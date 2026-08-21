Zemljotres u Srbiji, zatreslo se u ovom gradu

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 3 stepena Rihtera pogodio je tokom noći Srbiju, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema informacijama, potres se dogodio oko dva sata ujutru u Novom Pazaru.
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U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno dvogodišnje dijete
Na osnovu raspoloživih koordinata, epicentar je detektovan na dubini od dva kilometra na samom obodu grada.
S obzirom na naznačenu jačinu, mala je vjerovatnoća da je zemljotres izazvao neku materijalnu štetu, ali u ovom momentu nema jasnih informacija o tome.
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