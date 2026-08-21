Srušio se avion, poginuli svi putnici

Mali avion sa osam ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske i, prema najnovijim informacijama, nema preživjelih, potvrdila je komanda Aljaske.

Šef Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja za region Aljaske Klint Džonson rekao je da su u avionu bila dva pilota i šest putnika, prenosi Rojters.

U objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Majk Danlivi rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spasavanja.

Senatorka Aljaske Liza Merkovski, u objavi na društvenim mrežama, izjavila je saučešće stanovnicima Aljaske.