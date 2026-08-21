Srušio se avion, poginuli svi putnici

Autor:ATV redakcija
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Mali avion sa osam ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske i, prema najnovijim informacijama, nema preživjelih, potvrdila je komanda Aljaske.
Šef Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja za region Aljaske Klint Džonson rekao je da su u avionu bila dva pilota i šest putnika, prenosi Rojters.
U objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Majk Danlivi rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spasavanja.
Senatorka Aljaske Liza Merkovski, u objavi na društvenim mrežama, izjavila je saučešće stanovnicima Aljaske.
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