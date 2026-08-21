Logo

Srušio se avion, poginuli svi putnici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 07:58

Komentari:

0
Срушио се авион, погинули сви путници
Foto: ATV

Mali avion sa osam ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske i, prema najnovijim informacijama, nema preživjelih, potvrdila je komanda Aljaske.

Šef Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja za region Aljaske Klint Džonson rekao je da su u avionu bila dva pilota i šest putnika, prenosi Rojters.

U objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Majk Danlivi rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spasavanja.

Senatorka Aljaske Liza Merkovski, u objavi na društvenim mrežama, izjavila je saučešće stanovnicima Aljaske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Avionska nesreća

pao avion

Aljaska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Џо Бајден у Афричко-Америчком музеју.

Svijet

Džil Bajden: Džo umire

3 h

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Svijet

Avion se zapalio prilikom prinudnog slijetanja

3 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Vozač iz BiH ''pokosio'' pješaka u Austriji

3 h

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Svijet

Amerikanci stavili još 10 osoba na "crnu listu"

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

10

Banjalučanin prijetio puškom u kafani, na kraju kažnjen i konobar

10

52

Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

10

46

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

10

46

Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

10

43

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima