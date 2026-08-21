Vozač iz BiH ''pokosio'' pješaka u Austriji

Težak udes desio se 19. avgusta, u Gracu kada je putnički automobil udario pješaka koji je zadobio povrede neutvrđenog stepena.

Kako prenose austrijski mediji, oko 16:40 časova, 39‑godišnji muškarac iz BiH upravljao je svojim automobilom u ulici Roselmihlgasse i kretao se u pravcu istoka.

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Istovremeno, 32‑godišnji pješak iz okruga Grac‑Umgebung nalazio se na trotoaru i namjeravao da pređe kolovoz sa juga ka sjeveru. On je zakoračio na kolovoz van pješačkog prelaza.

Nije vidio automobil

Tom prilikom je, izgleda, previdio automobil koji je dolazio sa zapada. Vozač je odmah započeo naglo kočenje i skrenuo ulijevo, ali nije uspio da spriječi udar.

Pješaka je automobil zahvatio sa desne strane, dok je lijevom stranom tijela udario o haubu, a zatim pao leđima na cestu.

Ovaj 32‑godišnjak je zadobio povrede neutvrđenog stepena i vozilom austrijskog Crvenog krsta prebačen je u Pokrajinsku bolnicu u Gracu, gdje se nalazi na liječenju, prenose Nezavisne.

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Kod oba učesnika udesa obavljeno je alkotestiranje koje je pokazalo negativan rezultat.