Žena uhapšena za pokušaj napada na Kapitol Njujorka

Savezni agenti i policijski detektivi uhapsili su ženu zbog pokušaja da aktivira bombu u Kapitolu savezne države Njujork, saopštila su tri izvora upoznata sa slučajem za "Njujork tajms".

"Osumnjičena je državljanin SAD i živjela je u oblasti Olbanija, a sumnja se da je imala direktne veze sa terorističkom organizacijom `Islamska država` ili joj je iskazala odanost", naveo je izvor iz policije.

Nije bilo jasno koliko je daleko žena odmakla u planiranju napada prije hapšenja.

Tužioci Kancelarije američkog tužilaštva za Sjeverni okrug Njujorka trebalo bi da u toku dana objave optužbe protiv uhapšene, prenosi Srna.