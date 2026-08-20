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Žena uhapšena za pokušaj napada na Kapitol Njujorka

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 20:53

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Капитол савезна држава Њујорк
Foto: Pexel/Connor Scott McManus

Savezni agenti i policijski detektivi uhapsili su ženu zbog pokušaja da aktivira bombu u Kapitolu savezne države Njujork, saopštila su tri izvora upoznata sa slučajem za "Njujork tajms".

"Osumnjičena je državljanin SAD i živjela je u oblasti Olbanija, a sumnja se da je imala direktne veze sa terorističkom organizacijom `Islamska država` ili joj je iskazala odanost", naveo je izvor iz policije.

Nije bilo jasno koliko je daleko žena odmakla u planiranju napada prije hapšenja.

Tužioci Kancelarije američkog tužilaštva za Sjeverni okrug Njujorka trebalo bi da u toku dana objave optužbe protiv uhapšene, prenosi Srna.

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Tagovi :

Njujork

Teroristički napad

Bomba

hapšenje

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