Žena uhapšena za pokušaj napada na Kapitol Njujorka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Savezni agenti i policijski detektivi uhapsili su ženu zbog pokušaja da aktivira bombu u Kapitolu savezne države Njujork, saopštila su tri izvora upoznata sa slučajem za "Njujork tajms".
"Osumnjičena je državljanin SAD i živjela je u oblasti Olbanija, a sumnja se da je imala direktne veze sa terorističkom organizacijom `Islamska država` ili joj je iskazala odanost", naveo je izvor iz policije.
Nije bilo jasno koliko je daleko žena odmakla u planiranju napada prije hapšenja.
Tužioci Kancelarije američkog tužilaštva za Sjeverni okrug Njujorka trebalo bi da u toku dana objave optužbe protiv uhapšene, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
08
23
03
22
57
22
46
22
32
Trenutno na programu