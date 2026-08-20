Rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova stavilo je novinara lista "Frankfurter algemajne cajtung" Mihaela Martensa na potjernicu zbog pitanja o ubijanju Rusa, pokazuju podaci baze Ministarstva.

"Razlog za raspisivanje potjernice: kršenje Krivičnog zakonika", navodi se u dosijeu Martensa u bazi potjernica.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu 8. avgusta, Martens je pitao šta bi evropske zemlje mogle da učine kako bi pomogle da se ubije više Rusa.

Moskva je odgovorila da su pozivi na istrebljenje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kažnjivi, prenosi Srna.