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Putin: Moskva planira da poveća nuklearne kapacitete

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 16:43

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Руски предсједник Владимир Путин
Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Rusija planira da dugoročno pusti u rad oko 30 gigavata novih nuklearnih kapaciteta, čime će znatno povećati ukupnu proizvodnju nuklearne energije u zemlji, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku posvećenom nuklearnoj energetici.

"Prema dugoročnim planovima industrije, Rusija treba da pusti u rad još oko 30 gigavata nuklearnih kapaciteta, uključujući male modularne reaktore. To neće samo zamijeniti energetske blokove kojima se postepeno bliži kraj radnog vijeka, već će i značajno povećati ukupne kapacitete domaće nuklearne energetike", naveo je Putin.

Prema njegovim riječima, izvoz državne kompanije za nuklearnu energiju "Rosatom" trenutno obuhvata 28 energetskih blokova širom svijeta.

"Nuklearna energetika ima poseban značaj za stabilan rad domaće elektroenergetske mreže, dok njen udio u ruskom energetskom tržištu stalno raste. Danas ona čini oko 20 odsto električne energije proizvedene u zemlji", istakao je Putin, prenosi Srna

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Moskva

nuklearni kapacitet

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