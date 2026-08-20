Koliko treba da radite u Njemačkoj da biste ostvarili pravo na penziju?

U Njemačkoj visina penzije prvenstveno zavisi od toga koliko je osoba tokom života uplaćivala u obavezno penzijsko osiguranje. Ali šta se dešava sa ljudima koji nikada nisu radili ili nisu skupili dovoljno godina staža?

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), gotovo svaki peti penzioner u Njemačkoj prima penziju koja je blizu granice siromaštva, odnosno oko 1.446 evra. Posebno zabrinjava činjenica da čak i ljudi koji su cijelog života radili u starosti ponekad teško mogu da pokriju osnovne životne troškove.

Postavlja se pitanje šta se dešava sa onima koji nikada nisu bili zaposleni. Da li imaju pravo na barem neki oblik primanja u starosti ili ostaju bez penzije?

Za penziju je potrebno najmanje pet godina uplata

Njemački penzijski sistem zasniva se na principu uplata. Za ostvarivanje prava na redovnu državnu penziju po pravilu je potrebno najmanje pet godina uplata u penzijski fond.

Tokom radnog vijeka osiguranici na osnovu uplata prikupljaju penzijske bodove. Njihov broj kasnije utiče na visinu penzije nakon što osoba dostigne starosnu granicu za penzionisanje.

Ako neko ne ispuni minimalni uslov od pet godina osiguranja, po pravilu ne ostvaruje pravo na redovnu starosnu penziju. Slično važi i za neke druge vrste penzija, poput penzije zbog smanjene radne sposobnosti.

Šta ako osoba nikada nije radila?

Nedostatak potrebnog staža ne odnosi se samo na osobe koje nikada nisu imale posao. U sličnoj situaciji mogu se naći i dugotrajno nezaposlene osobe ili ljudi koji zbog trajne nesposobnosti za rad nisu mogli dovoljno dugo da uplaćuju doprinose.

Ipak, to ne znači da će u starosti ostati potpuno bez novca.

Za takve osobe postoji mogućnost osnovne socijalne pomoći u starosti (Grundziherung). Ona je namijenjena ljudima koji su dostigli redovnu starosnu granicu za penzionisanje, nemaju pravo na penziju ili njihovi sopstveni prihodi nisu dovoljni za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Koliko iznosi osnovna pomoć u 2026. godini?

Prema navedenim podacima, osnovni iznos za samca u 2026. godini iznosi 563 evra mjesečno.

Za osobe koje žive u paru iznos je 506 evra po osobi, odnosno ukupno 1.012 evra za dvije osobe.

Pored osnovnog iznosa mogu se pokriti i određeni dodatni troškovi, poput stanarine i grijanja, kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj potrebe za njegom.

Međutim, konačan iznos zavisi od konkretne situacije. Prilikom procjene uzimaju se u obzir prihodi i imovina osobe, a u određenim slučajevima i prihodi i imovina partnera, prenosi Blic.

I osobe sa malom penzijom mogu da traže pomoć

Grundziherung nije namijenjen samo ljudima koji uopšte nemaju penziju. Pravo mogu imati i penzioneri čija je penzija preniska za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Njemačko penzijsko osiguranje preporučuje osobama koje mjesečno imaju na raspolaganju manje od 924 evra da provjere da li mogu da ostvare pravo na osnovnu socijalnu pomoć.

Roditelji mogu da ostvare penzijski staž i bez zaposlenja

Postoji i važan izuzetak za roditelje. Vrijeme provedeno u odgajanju djece može se priznati kao period osiguranja za penziju.

To znači da osoba može da stekne određeni penzijski staž iako tokom tog perioda nije bila zaposlena niti je sama uplaćivala doprinose.

Bez staža nema klasične penzije, ali postoji pomoć

Osoba koja u Njemačkoj nikada nije radila i nema potrebnih pet godina penzijskih uplata po pravilu ne može da računa na redovnu starosnu penziju. Međutim, ako nema dovoljno prihoda i imovine za život, može imati pravo na Grundziherung, odnosno osnovnu socijalnu pomoć u starosti.

Posebna pravila važe za pojedine grupe, među kojima su i roditelji kojima se vrijeme provedeno u odgajanju djece može priznati kao penzijski staž.