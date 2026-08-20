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Zbog planiranja terorističkog napada privedena dvojica muškaraca

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:33

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Због планирања терористичког напада приведена двојица мушкараца

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti priveli dvojicu muškaraca u Luganskoj Narodnoj Republici /LNR/ zbog planiranja terorističkog napada na regionalno Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Iz regionalne direkcije rečeno je agenciji RIA Novosti da su dvojica muškaraca bila umiješana u čin veleizdaje.

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FSB navodi da je jedan od privedenih stanovnik Belogodskog okruga i da ga je regrutovala Služba bezbjednosti Ukrajine /SBU/ prilikom posjete Harkovu. On se kasnije povezao sa drugim privedenim, koji je stanovnik Markovskog okruga.

U toku je istaga o svim nezakonitim aktivnostima privedenih.

(Srna)

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Tagovi :

Rusija

FSB

Teroristički napad

hapšenje

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