Zbog planiranja terorističkog napada privedena dvojica muškaraca

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti priveli dvojicu muškaraca u Luganskoj Narodnoj Republici /LNR/ zbog planiranja terorističkog napada na regionalno Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Iz regionalne direkcije rečeno je agenciji RIA Novosti da su dvojica muškaraca bila umiješana u čin veleizdaje.

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FSB navodi da je jedan od privedenih stanovnik Belogodskog okruga i da ga je regrutovala Služba bezbjednosti Ukrajine /SBU/ prilikom posjete Harkovu. On se kasnije povezao sa drugim privedenim, koji je stanovnik Markovskog okruga.

U toku je istaga o svim nezakonitim aktivnostima privedenih.

(Srna)