Grčka počela da "poklanja" aranžmane: More i smještaj koštaju manje od večere

Ako ste mislili da je sredinom avgusta već kasno za jeftino more, aktuelne ponude pokazuju potpuno drugačiju sliku.

Septembar u Grčkoj trenutno se može pronaći za manje od 200 evra po osobi, a pojedine oglašene ponude idu čak ispod 100 evra. Od Halkidikija i Olimpske regije do Tasosa, Evije i Krfa, provjerili smo gdje još može da se pobjegne na more kada se najveće ljetnje gužve završe.

Za porodice sa školskom djecom 1. septembar uglavnom znači kraj ljetovanja. Za sve ostale može da znači nešto sasvim drugo, trenutak kada more postaje ozbiljno jeftinije.

Druga polovina avgusta tradicionalno otvara prostor za last minute i septembarske ponude, a ovogodišnje cijene pokazuju koliko veliki može biti pad. Dok se u julu i prvoj polovini avgusta za popularne termine često traže stotine evra više, u septembru se ponovo pojavljuju cifre koje podsjećaju na vremena kada se u Grčku išlo za relativno mali novac.

I da, među aktuelnim oglasima postoje aranžmani ispod 200 evra. Neki čak i znatno ispod.

Sarti i Nikiti od 75 evra

Među najnižim trenutno oglašenim cijenama pojavljuju se Sarti i Nikiti, gdje se na jednom domaćem agregatoru turističkih ponuda navode aranžmani od 75 evra po osobi za sezonu koja obuhvata i septembar.

Kod Sartija se navodi 10 noćenja, uz autobuski ili sopstveni prevoz, a za prikazanu početnu cijenu označeno je da je prevoz uračunat. Slična početna cijena prikazana je i za Nikiti.

To, naravno, ne znači da će svaki polazak, svaka vila i svaki tip sobe koštati 75 evra. Riječ je o najnižim trenutno oglašenim cijenama, a konačan iznos zavisi od termina, broja osoba u smještajnoj jedinici i raspoloživosti.

Ali sama činjenica da se takve cifre ponovo pojavljuju pokazuje koliko septembar mijenja tržište.

Tasos i Krf za manje od 100 evra

Ni ostrva nisu nužno rezervisana za veliki budžet.

Za Tasos, Skala Sotiros, trenutno se pojavljuje početna cijena od oko 90 evra po osobi, uz deset noćenja i naveden autobuski prevoz. Slična početna cijena prikazuje se i za Dasiju na Krfu.

Tasos je godinama posebno popularan među gostima iz regiona upravo zato što spaja ostrvski odmor sa relativno jednostavnim dolaskom kopnenim putem i trajektom.

Krf je udaljeniji, ali septembarske ponude pokazuju da ni poznato jonsko ostrvo ne mora automatski da znači nekoliko stotina evra samo za smještaj.

Kalitea, Siviri i Limenas oko 95 evra

Još nekoliko popularnih destinacija pojavljuje se oko psihološke granice od 100 evra.

Za Kaliteu i Siviri na Halkidikiju, kao i Limenas na Tasosu, trenutno su prikazane početne cijene od oko 95 evra po osobi.

To su mjesta koja se međusobno dosta razlikuju. Kalitea je življa i pogodnija onima koji žele više sadržaja i večernjeg života, dok Siviri više odgovara mirnijem odmoru. Limenas, glavni grad Tasosa, zanimljiv je putnicima koji žele da im restorani, prodavnice i luka budu na dohvat ruke.

Drugim riječima, „jeftino“ ne mora da znači da svi putuju u isto malo ljetovalište.

Evija već od 95 do 110 evra

I Evija ima zanimljive opcije.

Za Pefki se pojavljuje početna cijena od oko 95 evra, dok se za Edipsos navodi oko 110 evra po osobi, u pojedinim prikazanim ponudama uz prevoz.

Evija ima još jednu prednost za septembarski odmor - veliki broj putnika upravo tada bira sjeverni dio ostrva zbog mirnije atmosfere i manjeg broja turista.

Edipsos je dodatno poznat po termalnim izvorima, pa odmor ne mora da zavisi isključivo od cjelodnevnog boravka na plaži.

Paralija - stari favorit i dalje ulazi u budžet

Ko želi jednostavniju varijantu, u Olimpskoj regiji se i dalje pojavljuju povoljne ponude.

Za Paraliju je trenutno istaknuta početna cijena od oko 120 evra po osobi, uz 10 noćenja i autobuski prevoz u prikazanoj ponudi.

Ova regija decenijama privlači turiste zato što je relativno blizu, ima ogroman izbor apartmana i ne zahtjeva komplikovano putovanje trajektom.

Za nekoga ko želi prvenstveno more i ne insistira na ostrvu, upravo takve destinacije često daju najbolji odnos cjene i praktičnosti.

Postoje i paket aranžmani oko 189 - 199 evra

Ako tražimo cujenu koja iz naslova zvuči realnije za širi broj putnika, onda je oko 200 evra zapravo veoma dobra granica.

U aktuelnim oglasima za septembar pojavljuju se ponude koje reklamiraju 10 noćenja sa prevozom od oko 189 evra, dok se za pojedine destinacije navodi i 199 evra sa prevozom.

Jedan specijalizovani agregator trenutno prikazuje i septembarske aranžmane za Eviju od 199 evra, dok se u ponudama za kraj avgusta i početak septembra Leptokarija pojavljuje od 235 evra za određene tipove studija.

Zbog toga je sasvim realno da putnik koji nije vezan za početak školske godine pronađe desetodnevno ljetovanje oko granice od 200 evra, ali postoji važna zamka.

„Od 75 evra“ nije isto što i konačan račun

Najniža oglašena cijena gotovo uvijek važi za određeni termin, konkretan tip smještaja i određeni broj osoba u studiju.

Ako putuju samo dve osobe, cijena po osobi može biti veća nego kada se studio dijeli na tri ili četiri putnika.

Treba provjeriti i šta je uključeno: autobuski prevoz, trajekt, klima, boravišna ili klimatska taksa, putno osiguranje i eventualne doplate za izbor sjedišta ili polazak iz drugog grada.

Posebno je važno provjeriti klimatsku taksu u Grčkoj, koja se najčešće plaća posebno na licu mjesta i nije nužno uključena u cijenu aranžmana.

Zato ponuda od 95 evra ne znači da će kompletan odmor od trenutka izlaska iz kuće do povratka kući koštati baš 95 evra.

Ali to ne mijenja činjenicu da je osnovni aranžman u septembru trenutno moguće pronaći za veoma mali novac.

Šta dobijate, a šta gubite odlaskom u septembru?

Glavna prednost je očigledna - cijena.

Druga prednost je manja gužva. Plaže su rasterećenije, lakše se nalazi parking, restorani su manje puni, a temperature su za mnoge prijatnije nego tokom najvećih julskih vrućina.

Mana je vrijeme.

Septembar u sjevernoj Grčkoj može donijeti veoma tople i sunčane dane, ali niko ne može garantovati deset dana bez oblaka. Rizik od nestabilnijeg vremena raste kako se ide ka kraju mjeseca.

Zbog toga oni kojima je najvažnije svakodnevno kupanje obično biraju prvu polovinu septembra, dok putnici kojima odgovara kombinacija plaže, šetnje i obilazaka mogu da rizikuju i kasnije termine.

Za koga je septembar najbolji?

Najviše mogu da profitiraju parovi bez školske djece, penzioneri, roditelji sa bebama i malom djecom, ljudi koji rade fleksibilno ili oni koji godišnji odmor mogu da pomjere samo nekoliko nedjelja.

Za njih se poslije glavne sezone otvara neobičan prozor: isto more, ista plaža i isti apartman mogu koštati neuporedivo manje nego samo nekoliko nedjelja ranije.

Aktuelne ponude pokazuju da u septembru više ne govorimo samo o „malo jeftinijem“ odmoru.

Govorimo o Grčkoj za 75, 90, 120, 189 ili 199 evra, zavisno od destinacije i uslova.

Ko još nije potrošio godišnji odmor možda, dakle, nije zakasnio. Možda je samo preskočio najskuplji dio ljeta, prenosi Kurir.