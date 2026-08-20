Logo

Tinejdžerka helikopterom hitno prevezena na UKC Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Stevan Lulić
20.08.2026 11:24

Komentari:

0
Хеликоптерска јединица МУП-а Српске
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su izveli još jedan hitan medicinski transport.

Oni su helikopterom iz Foče u Banjaluku prevezli sedamnaestogodišnju pacijentkinju, koja je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Pacijentkinja je prevezena iz Univerzitetske bolnice Foča u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Pacijent prebačen u Beograd

Podsjećamo, ranije su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno prevezli pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske do Beograda, gdje će biti nastavljeno njegovo liječenje.

Ovaj hitni vazdušni medicinski transport realizovan je juče.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo u ovoj godini realizovali su 76 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Medicinski transport

UKC Republike Srpske

Helikopter

Komentari (0)

Više iz rubrike

Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.

Društvo

Prema narodnom vjerovanju jedna stvar je poslije Preobraženja strogo zabranjena

2 h

0
Бака сломила кук, на УКЦ-у Републике Српске је експресно вратили на ноге

Društvo

Baka od 98 godina slomila kuk, ljekari UKC-a Srpske je ekspresno vratili na noge

3 h

0
Врућина, топлотни талас

Društvo

Pakleno je krenulo: Već u osam sati izmjeren 31 stepen

5 h

0
ГП Изачић

Društvo

Duge kolone na tri granična prelaza

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima