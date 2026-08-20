Tinejdžerka helikopterom hitno prevezena na UKC Srpske

Autor:Stevan Lulić
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su izveli još jedan hitan medicinski transport.
Oni su helikopterom iz Foče u Banjaluku prevezli sedamnaestogodišnju pacijentkinju, koja je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Pacijentkinja je prevezena iz Univerzitetske bolnice Foča u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Podsjećamo, ranije su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno prevezli pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske do Beograda, gdje će biti nastavljeno njegovo liječenje.
Ovaj hitni vazdušni medicinski transport realizovan je juče.
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo u ovoj godini realizovali su 76 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata.
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