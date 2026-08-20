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Duge kolone na tri granična prelaza

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:45

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ГП Изачић
Foto: BIHAMK

Duge kolone putničkih vozila čekaju na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali su zadržavanja, za sada, do 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, pa su gužve i duža zadržavanja očekivana.

Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na stranici AMS.

Podsjećaju da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

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Stanje na graničnim prelazima

Stanje na granicama

Granični prelaz

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