Logo

Pakleno je krenulo: Već u osam sati izmjeren 31 stepen

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 08:49

Komentari:

0
Врућина, топлотни талас
Foto: ATV / Branko Jović

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dan je krenuo pakleno pa je tako u nekim dijelovima već u osam sati izmjeren 31 stepen Celzijusa.

Temperature u 8 sati: Sokolac 13; Bjelašnica 14; Ivan Sedlo 15; Drvar 17; Bugojno 18; Jajce, Livno, Sarajevo 19; Zenica 20; Prijedor, Tuzla 21; Doboj, Sanski Most, Trebinje, Zvornik 22; Mostar 24; Banjaluka, Neum 27; Bihać 29; Gradačac 31 stepen Celzijusa.

Арина Сабаленка

Tenis

Šok za Arinu Sabalenku pred US Open

Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni.

Hitna pomoć

Srbija

Muškarac pronađen mrtav nakon stravične eksplozije u porodičnoj kući

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Više iz rubrike

ГП Изачић

Društvo

Duge kolone na tri granična prelaza

2 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Slavimo prepodobnomučenika Dometija: Ovaj dan bolesnima donosi ozdravljenje

2 h

0
радници страни домаћи грађевинци

Društvo

Kontrolisani termoizolacioni proizvodi u BiH: Čak 75 odsto nije usklađeno sa propisima

14 h

0
Још један топлотни талас, температуре и преко 40 степени – кад нас очекује освјежење и пораст нивоа ријека

Društvo

Još jedan toplotni talas, temperature i preko 40 stepeni – kad nas očekuje osvježenje i porast nivoa rijeka

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Zdravko Čolić je na početku karijere koristio drugo ime

10

03

Ogromna plata, plaćen smještaj: Da li je ovo posao iz snova

09

57

Napustio školu sa 17, a sa 25 postao milijarder: Ko je mladić koji je pokorio AI?

09

54

Banjalučani ove automobile prosto obožavaju

09

48

U Hercegovini se nalazi bunar star 2.000 godina koji nikad ne presušuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima