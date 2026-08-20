Pakleno je krenulo: Već u osam sati izmjeren 31 stepen

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dan je krenuo pakleno pa je tako u nekim dijelovima već u osam sati izmjeren 31 stepen Celzijusa.

Temperature u 8 sati: Sokolac 13; Bjelašnica 14; Ivan Sedlo 15; Drvar 17; Bugojno 18; Jajce, Livno, Sarajevo 19; Zenica 20; Prijedor, Tuzla 21; Doboj, Sanski Most, Trebinje, Zvornik 22; Mostar 24; Banjaluka, Neum 27; Bihać 29; Gradačac 31 stepen Celzijusa.

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Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni.

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U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni.