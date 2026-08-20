Baka od 98 godina slomila kuk, ljekari UKC-a Srpske je ekspresno vratili na noge

Hirurzi UKC-a Republike Srpske za sat vremena operisali su baku staru 98 godina koja je prilikom teškog pada slomila kuk.

I ne samo to, ljekari su baku ekspresno vratili na noge, čemu svjedoče fotografije na kojima se vidi kako ona stoji uz medicinsko osoblje.

"Pravovremenom reakcijom naših medicinskih profesionalaca zahvat je urađen po hitnom protokolu sat vremena od prijema i povrede. Rani postoperativni tok protekao je uredno i bez komplikacija. Kod starijih pacijenata s ovakvim povredama vrijeme je od presudnog značaja. Iako postoji mišljenje da starija životna dob sama po sebi isključuje pacijenta kao kandidata za hitnu operaciju, medicinska praksa pokazuje suprotno, te pacijenti s prelomom kuka često su fizički najspremniji za operativno liječenje upravo neposredno nakon povrede", objašnjavaju u UKC-u Srpske.

Odlaganje može imati fatalne posljedice

Ističe se da svako odlaganje hirurškog zahvata drastično povećava rizik od teških i po život opasnih komplikacija, kao što su, upala pluća (pneumonija), tromboembolijski događaji, sistemske infekcije, dekubitalne rane, opšte i naglo pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja.

"Kod osoba u dubokoj starosti, navedene komplikacije nerijetko imaju fatalan ishod. Zbog toga poodmakla životna dob pacijentkinje u ovom slučaju nije bila razlog za čekanje, već motiv za još bržu reakciju ortopedskog i anesteziološkog tima", kažu u UKC-u i dodaju:

"Pravovremena dijagnostika, stručna procjena i efikasno liječenje omogućili su da se izbjegne nepotrebno odlaganje i opasnost od teških posljedica. Ovaj slučaj potvrđuje osnovno pravilo u medicinskom tretmanu preloma kuka u trećoj dobi brza i stručna reakcija pravi važnu razliku između uspješnog oporavka i po život opasnih komplikacija".

Hirurški tim činili su glavni operater dr Nemanja Tomić, specijalista ortopedije sa traumatologijom, dr Miroslav Pajić, specijalizant ortopedije i traumotologije, anestezija; dr Ljubo Tomić, dr Selena Jež, anestetičar Jovana Zeljković, instrumentarke Jelenka Serdar i Kozma Damjana Milosava Vukmirović, te pomoćna radnica Milomirka Došlić.