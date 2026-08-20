Isplaćeno više od 3,5 miliona KM premije za mlijeko

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Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je 3.543.909 KM premije za mlijeko za maj za 2.573 korisnika.

Premija je isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, saopšteno je iz resornog ministarstva.

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