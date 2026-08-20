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Hoće li se mijenjati kriterijumi za lične invalidnine u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:31

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Шеранић у Требињу
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić sastao se u Trebinju sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine.

Razgovarano je o njihovom zahtjevu za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, u dijelu koji se odnosi na lične invalidnine, proširenjem ovog prava na sve invalide do 65 godina života, a ne samo do 18 kako je trenutno slučaj.

Dušan Galić iz Trebinja invaliditet je stekao sa navršenih osamnaest godina i nekoliko mjeseci i po važećem zakonu ne ostvaruje pravo na ličnu invalidninu.

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Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom ističu da su protiv odredbe zakona o ličnim invalidninama bili od početka donošenja zakona, od 2018. godine. Pravdu su pokušali naći i na Ustavnom sudu, ali je odredba da je Zakon diskriminatoran odbijena. Sada, ističu da imaju punu podršku resornog ministarstva i nadaju se pravednijim izmjenama.

Branimir Tamindžija iz Saveza oboljelih od multiple skleroze Istočne Hercegovine kaže da je bitno da iznosi budu ravnomjerni raspoređeni.

U Republici Srpskoj pravo na ličnu invalidninu ostvaruje 7.700 osoba. Iz resornog ministarstva ističu da će se zakon mijenjati, a da će sa udruženjima tražiti najbolje modalitete kako bi se životne potrebe i problemi osoba sa invaliditetom na najbolji način pretočile u zakonska rješenja.

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Šeranić je dodao da je razgovarano o kriterijumima i kategorijama od 18 do 30, i od 30 do 65 godina.

Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti u skupštinskoj proceduri bi se trebale naći naredne godine.

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Tagovi :

Alen Šeranić

Invalidnina u Srpskoj

Lične invalidnine

Komentari (5)

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