Hoće li se mijenjati kriterijumi za lične invalidnine u Srpskoj

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić sastao se u Trebinju sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine.

Razgovarano je o njihovom zahtjevu za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, u dijelu koji se odnosi na lične invalidnine, proširenjem ovog prava na sve invalide do 65 godina života, a ne samo do 18 kako je trenutno slučaj.

Dušan Galić iz Trebinja invaliditet je stekao sa navršenih osamnaest godina i nekoliko mjeseci i po važećem zakonu ne ostvaruje pravo na ličnu invalidninu.

Društvo Tinejdžerka helikopterom hitno prevezena na UKC Srpske

Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom ističu da su protiv odredbe zakona o ličnim invalidninama bili od početka donošenja zakona, od 2018. godine. Pravdu su pokušali naći i na Ustavnom sudu, ali je odredba da je Zakon diskriminatoran odbijena. Sada, ističu da imaju punu podršku resornog ministarstva i nadaju se pravednijim izmjenama.

Branimir Tamindžija iz Saveza oboljelih od multiple skleroze Istočne Hercegovine kaže da je bitno da iznosi budu ravnomjerni raspoređeni.

U Republici Srpskoj pravo na ličnu invalidninu ostvaruje 7.700 osoba. Iz resornog ministarstva ističu da će se zakon mijenjati, a da će sa udruženjima tražiti najbolje modalitete kako bi se životne potrebe i problemi osoba sa invaliditetom na najbolji način pretočile u zakonska rješenja.

Društvo Prema narodnom vjerovanju jedna stvar je poslije Preobraženja strogo zabranjena

Šeranić je dodao da je razgovarano o kriterijumima i kategorijama od 18 do 30, i od 30 do 65 godina.

Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti u skupštinskoj proceduri bi se trebale naći naredne godine.