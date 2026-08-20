Zbog velikog požara u ovom dijelu Srbije proglašena vanredna situacija

Na dijelu opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija zbog velikog požara u Trujinom naselju, Kajtasovu i Grebencu, koji se nalaze u Deliblatskoj peščari.

S obzirom na to da požar ugrožava bezbjednost ljudi, imovinu i životnu sredinu, naložene su neophodne mjere zaštite, saopšteno je iz opštinskog Štab za vanredne situacije.

Požar u Deliblatskoj peščari izbio je 5. avgusta i u međuvremenu zahvatio više od 3.500 hektara.

(Srna)