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Zbog velikog požara u ovom dijelu Srbije proglašena vanredna situacija

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:42

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Na dijelu opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija zbog velikog požara u Trujinom naselju, Kajtasovu i Grebencu, koji se nalaze u Deliblatskoj peščari.

S obzirom na to da požar ugrožava bezbjednost ljudi, imovinu i životnu sredinu, naložene su neophodne mjere zaštite, saopšteno je iz opštinskog Štab za vanredne situacije.

Požar u Deliblatskoj peščari izbio je 5. avgusta i u međuvremenu zahvatio više od 3.500 hektara.

(Srna)

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požar

Srbija

vanredna situacija

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