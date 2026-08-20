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Princ Hari i Megan Markl se vraćaju u Veliku Britaniju

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:49

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Принц Хари и Меган Маркл
Foto: Tanjug/World Health Organization via AP

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, princ Hari i Megan Markl, vratiće se ovog mjeseca u Veliku Britaniju, šest godina nakon što su se povukli sa svojih kraljevskih dužnosti i odselili u SAD, izjavio je neimenovani izvor blizak paru.

Prema navodima izvora, par će se trajno preseliti u Britaniju, zajedno sa djecom, koja će u septembru upisati školu u toj zemlji.

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Britanski mediji navode da je britanski kralj Čarls Treći saznao za vijest u nedjelju, 16. avgusta.

Rojters napominje da Hari i Megan neće živjeti u kraljevskoj rezidenciji i da neće biti aktivni u radu kraljevske porodice, što je dogovoreno sa bivšom kraljicom Elizabetom Drugom u martu 2020. godine.

(Srna)

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Tagovi :

princ Hari

Megan Markl

Velika Britanija

kraljevska porodica

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