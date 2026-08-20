Srušio se helikopter sa turistima: Poginulo sedam osoba

Sedam osoba, uključujući pet državljana Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je kada se helikopter sa turistima na safariju srušio u udaljenom dijelu sjeverne Kenije.

U letjelici su bili pilot i šest putnika, prenio je CBS.

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Helikopter Eurokopter EC130 B4 srušio se u 9.13 časova dok je letio iz rezervata Loisaba ka području rijeke Evaso Njiro u okrugu Samburu, saopštila je Kenijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Nesreća se dogodila u neravnom području u podnožju planine Ololokve, a istraga je u toku.

Među poginulima je bio Hose Alberto Suarez, predsjednik i generalni direktor nekoliko televizijskih stanica Telemunda, kao i poznati ugostitelj iz Majamija.

U nesreći su poginuli i šef obavještajne službe Ekvadora Mikele Sensi-Kontugi i njegova supruga.

Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Lejdi Lori Helikopters i obavljao je čarter let za turističku agenciju.

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Kenijski Crveni krst saopštio je da su spasilačke ekipe imale otežan pristup mjestu nesreće zbog nepristupačnog terena i požara koji je izbio na mjestu pada.

(Tanjug)