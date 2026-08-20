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U ovom gradu sunce ne zalazi dva mjeseca

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 08:13

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Сунце
Foto: pexels/Luis Delgado

U norveškom gradu Tromseu, smještenom više od 300 kilometara iznad Arktičkog kruga, tokom ljeta sunce ne zalazi gotovo dva mjeseca.

Od 20. maja do 22. jula traje period ponoćnog sunca, kada se ono spusti blizu horizonta, ali ne nestaje iza njega, pa je i u ponoć napolju svijetlo kao usred dana.

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Ovaj prirodni fenomen posljedica je nagiba Zemljine ose, zbog čega su područja iznad Arktičkog kruga tokom ljeta okrenuta prema Suncu.

Tromse, poznat i kao „Pariz sjevera“, ima oko 43.000 stanovnika u urbanom području, bogatu istoriju i brojne znamenitosti, uključujući drvene kuće, katedralu iz 1861. godine i najsjeverniji univerzitet na svijetu.

Grad je kroz istoriju bio važna polazna tačka za arktičke ekspedicije, a danas je poznat i po kulturnom životu, prirodi i brojnim mogućnostima za istraživanje okolnih fjordova.

Ipak, kada ljeto prođe, Tromse dočekuje potpuno drugačiji prizor – polarnu noć, tokom koje sunce od kraja novembra do sredine januara ne izlazi iznad horizonta, prenosi Glas Srpske.

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Upravo tada grad postaje jedno od poznatijih mjesta za posmatranje sjeverne svjetlosti, pa Tromse tokom godine nudi dva potpuno različita prirodna doživljaja – neprekidni dan i dugu polarnu noć.

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Tagovi :

Norveška

Sunce

zalazak sunca

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