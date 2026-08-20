Srbi u strahu: Još 11 objekata na spisku Prištine za rušenje na Gazivodama

Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je prije nepunih mjesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno.

Neki od vlasnika su po isteku roka u ponoć oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili.

Svijet Đina izbola dječaka pa ga spalila: Ovaj detalj prije zločina krije jezivu istinu

Sedamnaest objekata je porušeno do sada na obali jezera Gazivode. Među njima posljednji motel "Jezero". Godinama, decenijama ljudi su stvarali, a od njihovog truda ostale su samo ruševine.

U strahu da se i njima ne dogodi isto su i vlasnici još 11 kuća. Porodica Đukić žalila se sudu. U dva navrata sud je odbacio njihovu žalbu o sprječavanju rušenja do okončanja sudskog postupka. Đukići su imanje napustili 1978. godine zbog gradnje akumulacije. Vratili su se deset godina kasnije, a onda i utvrdili imovinski odnos.

Negiraju navode vlasti u Prištini da su kuću napravili na imanju kompanije "Ibar-Lepenac"

- Dobili smo prvo pravosnažno rješenje '95. godine da se vraća u posjed nama Đukićima. Pravosnažno rješenje dobili smo '97. godine, ucrtali u katastar - kaže Dragan Đukić, vlasnik kuće u Kovačima.

U očekivanju rušenja Đukići su iselili stvari iz kuće.

Svijet Baku (84) izvukli živu iz ruševina tri dana nakon snažnog zemljotresa

- Iznijeli smo ikonu, i ono najobičnije, da se ne bi neko iživljavao na osnovu svega toga. I nemam šta više da kažem. Očekujemo da vidimo šta će vrijeme i sam Bog da pomogne - kaže Dragan Đukić.

Strah i neizvijesnost među Srbima

U selu Rezala na spisku za oslobađanje imovine je i seoski dom. Centralne vlasti u Prištini preko policije sprovode i druge akcije na području Zubinog Potoka. Istražuju navode o ratnim zločinima.

Na tri lokacije vrše iskopavanje zbog sumnje o masovnim grobnicama.

- Paralelno sa tim imamo pretrese i svakodnevno pozivanje građana na informativne razgovore. Sve to unosi veliku neizvijesnost u svakodnevni život. Svakodnevica u Zubinom Potoku se dosta promijenila i ne izgleda ni približno kao prije nekoliko nedjelja. Samo u posljednjih nekoliko dana imali smo u 10 planinskih sela pretrese pod izgovorom istrage nelegalnog oružja, a spustili su se i u ravnicu, u selo Zupče i tu je policija pretresala - kaže Andrija Lazarević, urednik Fejsbuk stranice "Zubinpotokinfo".

Zanimljivosti Američki astrofizičar tvrdi da SAD kriju tela četiri vrste vanzemaljaca

Strah i neizvijesnost uvukli su se među žitelje opštine Zubin Potok, a neki od njih su već napustili ovo područje.

(RTS)