Evropi prijete superćelijske oluje: Opasne poplave i tornada na pragu

Superćelijske oluje prijete Evropi, a mogle bi u naredna 2 dana da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati i komšiluk.

Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višećelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i sjeverno-centralne Italije, do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vjetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, ali uz nestabilnosti koje bi mogle donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature će u većini krajeva dosezati od 31 do čak 36 stepeni.

Od sredine dana, na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i centralnoj Hrvatskoj, očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče bi ti pljuskovi mogli biti izraženiji, posebno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

Kako piše meteorološka stranica Severe Weather EU, u naredna 2 dana očekuje se stvaranje niza intenzivnih ćelija i superćelija na području od Španije i Baltika, pa sve do Italije i Hrvatske. Loša vijest je to što takvo vrijeme donosi obilne pljuskove, pa čak i tornado, grad i snažne vjetrove.

U Hrvatskoj će danas vjetar duvati umjereno jugozapadni, povremeno sa jakim udarima, posebno u višim predjelima, dok će na Jadranu preovlađivati jugo. Takvi uslovi donose dodatni osjećaj sparine i toplote, a u kombinaciji sa mogućim naglim promjenama vremena, savjetuje se oprez.

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Zagrebačko područje takođe očekuje pretežno sunčan i vruć dan, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Ipak, uveče je izgledno naoblačenje sa zapada, uz mogućnost kiše ili pljuskova sa grmljavinom na širem području grada.

Gotovo cijela Hrvatska je u "žutom", izuzev područja oko Dubrovnika, Splita, Knina i Karlovca. A slično vrijeme prognozira se i za petak.

"Promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na sjevernom Jadranu. Na istoku i jugu sunčanije i uglavnom suvo. U unutrašnjosti slab i umjeren jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak. Na moru će umjeren i jak jugo i južni vjetar naglo okrenuti na jugozapadni. Najniža temperatura vazduha većinom od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na istoku do 35 stepeni", navodi DHMZ.

(Telegraf.rs)