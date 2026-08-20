Tragedija izbjegnuta za dlaku: Urušio se dio balkona i pao na prometnu ulicu

U srijedu je za dlaku izbjegnuta tragedija u Kavali, kada se dio balkona odvojio i pao na veoma prometnu ulicu. Jedan motociklista je u posljednjem trenutku izbjegao smrt.

Incident se dogodio u Ulici Francuske Republike, a veliki dijelovi balkona i građevinski šut završili su na kolovozu, zbog čega je saobraćajna policija morala da obustavi saobraćaj.

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Sve se odigralo u srijedu oko podneva, a samo pukom srećom, na ulici nije bilo više ljudi. Balkon se srušio sa stare zgrade i uz stravičan trasak je pao na kolovoz.

Prema riječima očevidaca, u trenutku kada se dio balkona odvojio, ulicom je prolazio motociklista, koji je uspio da izbjegne nesreću i prođe bez povreda.

Zbog velike količine šuta, ali i straha od novog odvajanja materijala sa zgrade, Ulica Francuske Republike zatvorena je za saobraćaj, kako bi se uklonili ostaci i obezbjedilo mjesto incidenta.

Incident je mogao da ima mnogo ozbiljniji ishod, jer se ispod te zgrade često parkiraju automobili, između ostalog i vozila turista koji borave u objektima za kratkoročni najam u tom području. Karakteristično je da je istog jutra automobil bio parkiran upravo na mjestu na koje su nekoliko sati kasnije pali ostaci.

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Prema lokalnim medijima, riječ je o staroj zgradi, a zbog njenog stanja već su bile preduzete mjere zaštite, koje se, međutim, nisu pokazale dovoljnim da spriječe urušavanje.

(Telegraf.rs)