Tramp: Blokada iranskih luka uspješna

Autor:ATV redakcija
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Američka blokada iranskih luka je uspješna, a Ormuski moreuz je sada otvoren za plovidbu, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.
"Ormuski moreuz je sada otvoren. Veliki brij čamaca prolazi kroz njega. Ljudi ne prijavljuju to i moglo bi da malo uspori u nekom trenutku, ali trenutno veliki broj čamaca prolazi. Pomorska blokada je bila ekstremno efikasna i 100 odsto uspješna", rekao je Tramp novinarima.
Tramp je napomenuo da nijedan čamac nije ušao u iranske luke, ali da ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati situacija, prenio je TASS.
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