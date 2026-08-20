Tramp: Blokada iranskih luka uspješna

Američka blokada iranskih luka je uspješna, a Ormuski moreuz je sada otvoren za plovidbu, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Ormuski moreuz je sada otvoren. Veliki brij čamaca prolazi kroz njega. Ljudi ne prijavljuju to i moglo bi da malo uspori u nekom trenutku, ali trenutno veliki broj čamaca prolazi. Pomorska blokada je bila ekstremno efikasna i 100 odsto uspješna", rekao je Tramp novinarima.

Tramp je napomenuo da nijedan čamac nije ušao u iranske luke, ali da ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati situacija, prenio je TASS.