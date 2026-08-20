Državljanin BiH, osumnjičen za ubistvo žene u Nizozemskoj

Sud u Nizozemskoj odbio je zahtjev odbrane državljanina Bosne i Hercegovine za puštanje, jer postoji opasnost od bjekstva - posebno povratka u Bosnu i Hercegovinu, gd‌je je već jednom pobjegao nakon krivičnog d‌jela.

Naime, protiv njega se vodi postupak kvalifikovan kao ubistvo tokom brutalne provale.

Ubio penzionerku tokom provale

Žrtva, 78‑godišnja gospođa Bos, napadnuta je u svom domu u Bunshotenu tokom provale. Osumnjičeni, 44‑godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine, uhapšen je u februaru 2026. godine nakon što je pobjegao u inostranstvo, tačnije u BiH.

Njegovi DNK tragovi pronađeni su ispod noktiju žrtve, što ukazuje da se branila. Tužilaštvo smatra da je riječ o nasilnoj provali sa smrtnim ishodom, dok odbrana tvrdi da nije imao namjeru da je usmrti, prenose nizozemski mediji.

Sudska odluka

Sud je procijenio da postoji visok rizik od ponovnog bjekstva, jer je osumnjičeni već jednom pobegao u BiH. Takođe postoji opasnost od ponavljanja krivičnih d‌jela.

Zbog težine optužbi (kazna od najmanje 12 godina zatvora), sud je odlučio da ga zadrži u pritvoru. Glavna rasprava zakazana je za novembar 2026. godine, kada će porodica žrtve iznijeti svoju izjavu o gubitku i tražiti naknadu štete, prenose Nezavisne.