Mjera stupila na snagu: Zabranjena prodaja alkohola poslije 21 sat

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Splitu je stupila na snagu mjera zabrane prodaje alkohola poslije 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline.
Ova mjera je u Splitu stupila na snagu sinoć u 21 sat i odnosi se na ograničenje prodaja svih vrsta pića koja sadrže alkohol. Zabrana važi svakodnevno do 6 sati ujutru.
Svijet
Srušio se helikopter sa turistima: Poginulo sedam osoba
Kako je saopšteno iz Grada Splita, odluka je donesena u skladu sa Zakonom o trgovini, ograničavanju prodaje alkoholnih pića u prodajnim objektima na cijelom području Splita i primjenjivaće se do 15. septembra
Mjera se ne odnosi na ugostiteljske objekte, a Grad je uputio zahtjev svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštovanjem odluke doprinijeti ostvarenju cilja zbog kojih je ova mjera donesena, na dobrobit cijele lokalne zajednice.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
03
10
03
09
57
09
54
09
48
Trenutno na programu