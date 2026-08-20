Mjera stupila na snagu: Zabranjena prodaja alkohola poslije 21 sat

U Splitu je stupila na snagu mjera zabrane prodaje alkohola poslije 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline.

Ova mjera je u Splitu stupila na snagu sinoć u 21 sat i odnosi se na ograničenje prodaja svih vrsta pića koja sadrže alkohol. Zabrana važi svakodnevno do 6 sati ujutru.

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Kako je saopšteno iz Grada Splita, odluka je donesena u skladu sa Zakonom o trgovini, ograničavanju prodaje alkoholnih pića u prodajnim objektima na cijelom području Splita i primjenjivaće se do 15. septembra

Mjera se ne odnosi na ugostiteljske objekte, a Grad je uputio zahtjev svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštovanjem odluke doprinijeti ostvarenju cilja zbog kojih je ova mjera donesena, na dobrobit cijele lokalne zajednice.

(Tanjug)