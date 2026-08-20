Šok za Arinu Sabalenku pred US Open

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka ispala je sa VTA 1000 turnira u Sinsinatiju u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7:6 (9:7), 6:4.

Bjeloruskinja, koja je u prethodnom kolu lako pobijedila Kineskinju Vang Xinu, nije mogla pronaći svoju igru protiv 35. igračice na svijetu.

Sabalenka je vodila 5:1 u taj-brejku prvog seta, a imala je i prednost od 4:1 u drugom setu, ali je Čehinja briljirala u završnicama setova.

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"Bez riječi sam... Nevjerovatno je", rekla je Bejlek nakon što je osigurala svoju prvu pobjedu protiv igračice iz top 10.

U četvrtfinalu će se suočiti s Amerikankom Medison Kiz.

Ovo je još jedan udarac za Sabalenku dok se približava US Openu, koji počinje 30. avgusta. Četvorostruka Gren Slem prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji ispala je u četvrtom kolu VTA 1000 turnira u Torontu ranije u avgustu, nakon što je doživjela istu sudbinu na Vimbldonu i u četvrtfinalu Roland Garosa.

Sabalenkin poraz znači da Elena Ribjakina može zamijeniti njeno mjesto na svjetskoj ljestvici plasmanom u finale Sinsinatija.