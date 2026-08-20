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Najavljena isključenja: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:21

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Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Foto: ATV

Više banjalučkih naselja i ulica danas, 20. avgusta, biće privremeno bez električne energije zbog najavljenih radova na mreži, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Bez struje će od 9 do 13 časova biti dio Borkovića, dok je obustava isporuke električne energije od 9 do 12 časova najavljena u dijelovima naselja Stričići, Pavići, Lohvari i Hazići.

U istom terminu, od 9 do 12 časova, struju neće imati ni potrošači u dijelovima ulica Aleja Svetog Save, na brojevima 22, 24 i 26, Sime Šolaje i Vase Pelagića.

Najduži prekid očekuje potrošače u dijelovima ulica 7. februara, Drakulićke i Srednjoškolske, gdje će struja biti isključena od 8 do 14 časova.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

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