Najavljena isključenja: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Više banjalučkih naselja i ulica danas, 20. avgusta, biće privremeno bez električne energije zbog najavljenih radova na mreži, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Bez struje će od 9 do 13 časova biti dio Borkovića, dok je obustava isporuke električne energije od 9 do 12 časova najavljena u dijelovima naselja Stričići, Pavići, Lohvari i Hazići.

U istom terminu, od 9 do 12 časova, struju neće imati ni potrošači u dijelovima ulica Aleja Svetog Save, na brojevima 22, 24 i 26, Sime Šolaje i Vase Pelagića.

Najduži prekid očekuje potrošače u dijelovima ulica 7. februara, Drakulićke i Srednjoškolske, gdje će struja biti isključena od 8 do 14 časova.