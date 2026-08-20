Stravične oluje gutaju Evropu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Jake oluje pogodile su dijelove Njemačke i Francuske. U Njemačkoj je poginula jedna osoba, dok je više njih povrijeđeno.

Snimljeni su tornado, krovovi koji lete, popadala stabla.

Tri departmana na jugoistoku Francuske - Ardeš, Drom i Izer biće od danas u 15 časova na narandžastom nivou uzbune zbog grmljavinskih oluja, saopštio je Meteo-Frans.

Nakon intenzivne vrućine tokom jučerašnjeg dana, očekuje se olujna epizoda sa obilnim padavinama u kratkim periodima, prenio je "Figaro".

Korzika će od sutra u šest časova takođe biti na narandžastom nivou zbog grmljavine, uz mogućnost lokalno jakih udara vjetra i obilnih padavina.

U Njemačkoj ima i mrtvih

Jake oluje pogodile su i više dijelova Njemačke, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, dok je više ljudi je povrijeđeno, a desetine objekata je oštećeno.

U Valdorfu u Rajnland-Palatinatu, 58-godišnju ženu usmrtilo je drvo koje je oluja iščupala iz korijena i oborila na natkriveni prostor gdje se sklonila sa još jednom ženom, koja je teško povrijeđena i prevezena u bolnicu, prenio je "Špigel".

U Vestervaldu oluja je oštetila najmanje dvije zgrade, dok su dijelovi fasada i drugi predmeti letjeli usljed jakog vjetra.

I captured this lightning bolt as a storm rolled through Hessen, Germany today.



There was constant thunder in the background which sounded like a distant battle. pic.twitter.com/8Hzv12rCCi — The Honest Veteran (@kevinmesserly) August 19, 2026

U Hesenu je oštećeno oko 60 kuća, pri čemu su sa pojedinih objekata odnijeti čitavi krovovi.

Prema navodima policije, u Solmsu je vjerovatno tornado odnio krovove sa pojedinih kuća, od kojih su neke postale nenastanjive, prenosi "B92".

U Laubahu je palo drvo oštetilo rezervoar za gas, zbog čega je područje u radijusu od 200 metara evakuisano.

Grom je vjerovatno izazvao požar na krovu kuće u Altenbojtenu, dok su tokom noći zabeilježeni brojni pozivi zbog oborenih stabala i poplavljenih podruma.

Tornado je potvrđen i u Firstenvaldeu u Brandenburgu, saopštila je Njemačka meteorološka služba.

Tamo su zabilježena oborena stabla i oštećenja objekata, uključujući najmanje jedan otkinuti krov, ali nema izvještaja o povrijeđenima.