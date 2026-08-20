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Lidl povlači poznati proteinski puding zbog opasne bakterije

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:39

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Пудинг на тањиру са декорацијом од јагода.
Foto: Pexels/Zehra K.

Državni inspektorat obavijestio je da je "Lidl Hrvatska" sa tržišta povukao proizvod "Milbona High Protein Pudding Chocolate" (puding sa visokim sadržajem proteina, ukus čokolade, 200 g) sa rokom upotrebe do 14. septembra 2026. godine.

Razlog povlačenja je prisustvo bakterije Bacillus cereus, saopštila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, kao i o bezbjednosti hrane. Spo sporni puding isporučuje njemačka kompanija "Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG", a prodaje se u svim maloprodajnim objektima "Lidl" u Hrvatskoj.

Ovo obavještenje se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima. Iz kompanije "Lidl" poručuju da kupci sporni proizvod mogu vratiti u bilo koju njihovu prodavnicu uz potpuni povraćaj novca, čak i bez priloženog fiskalnog računa, prenosi B92.

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Povlačenje proizvoda sa tržišta

Lidl Hrvatska

Bezbjednost hrane

Proteinski puding

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