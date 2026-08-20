Mađarska nacionalna televizija emitovala vijesti nakon 44 dana prekida

Mađarski javni medijski servis emitovao je danas prve vijesti nakon 44 dana, čime je okončan prekid programa koji je u julu naložila vlada Petera Mađara, koja se obavezala da će "vratiti nezavisnost javnih medija".

Glavni javni televizijski kanal, M1, obustavio je emitovanje informativnog programa 7. jula, kada su reforme pokrenute, a prve vijesti od tada emitovao je jutros u 6.00 sati, prenosi mađarski Indeks.

Posle gotovo dva meseca, jutros u 6:00, ponovo počeo informativni program na mađarskom javnom rtv servisu. Posle 45 dana konkursa, razgovora sa kandidatima i kreiranja programskih zadržaja, određeno je privremeno uredništvo, novinari i

voditelji.



Jutarnji dnevnik vodio je novi… pic.twitter.com/9WEFHeBxD8 — Aleksandar Marton (@Alex_Marton) August 20, 2026

Prve vijesti na M1, koje su emitovane na nacionalni praznik Mađarske, Dan Svetog Stefana (Szent István ünnepe), kojim se slavi osnivanje mađarske države i njen prvi kralj, Sveti Stefan, počele su izvještajem o inauguraciji novog mađarskog predsjednika Andraša Bake, bivšeg sudije Vrhovnog suda i kritičara bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koja je održana dan ranije.