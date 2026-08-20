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Mađarska nacionalna televizija emitovala vijesti nakon 44 dana prekida

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 17:06

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Заставе Мађарске на згради.
Foto: Oscar M/Pexels

Mađarski javni medijski servis emitovao je danas prve vijesti nakon 44 dana, čime je okončan prekid programa koji je u julu naložila vlada Petera Mađara, koja se obavezala da će "vratiti nezavisnost javnih medija".

Glavni javni televizijski kanal, M1, obustavio je emitovanje informativnog programa 7. jula, kada su reforme pokrenute, a prve vijesti od tada emitovao je jutros u 6.00 sati, prenosi mađarski Indeks.

Prve vijesti na M1, koje su emitovane na nacionalni praznik Mađarske, Dan Svetog Stefana (Szent István ünnepe), kojim se slavi osnivanje mađarske države i njen prvi kralj, Sveti Stefan, počele su izvještajem o inauguraciji novog mađarskog predsjednika Andraša Bake, bivšeg sudije Vrhovnog suda i kritičara bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koja je održana dan ranije.

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Tagovi :

Mađarska

Peter Mađar

televizija

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