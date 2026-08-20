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Najmanje 40 djece nastradalo prilikom prevrtanja broda u Nigeriji

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 17:24

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Море
Foto: pexels/ Valeriy Pelts

Pronađena su tijela oko 40 djece koja su nastradala prilikom prevrtanja prepunog broda u sjeverozapadnoj pokrajini Sokoto, saopštio je rukovodilac područja Uprave za unutrašnje plovne puteve Abdulkadir Jusuf.

"Mogu da potvrdim da je do sada pronađeno oko 40 tijela djece, a potraga za tijelima ostalih se nastavlja", rekao je Jusuf.

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Tradicionalni poglavica tog područja Sarkin Daji naveo je da se nesreća dogodila jutros, kada su putnici krenuli da požanju rižu.

Za sada nije poznat konačan broj žrtava ove nesreće, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nigerija

tragedija

brod

jezero

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