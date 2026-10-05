Djetetu iz Srbice poslužili alkohol, ono završilo u bolnici

Autor:ATV redakcija
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Maloljetniku iz sela kod Kičeva pozlilo je nakon što mu je u jednom ugostiteljskom objektu poslužen alkohol, zbog čega je kasno u petak prevezen u bolnicu.
Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, slučaj je prijavljen policiji 2. oktobra oko 23.45 sati.
Maloljetnik je, nakon što je konzumirao alkohol u lokalu u Kičevu, prebačen u Opštu bolnicu u tom gradu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Policija je najavila da će, nakon što slučaj bude u potpunosti rasvijetljen i dokumentovan, protiv ugostiteljskog objekta i odgovornog lica biti podnijete odgovarajuće prijave, prenosi Telegraf.
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