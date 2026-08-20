Logo

Ribari spaseni pet dana nakon nestanka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 20:43

Komentari:

0
рибари пецање риболов риба
Foto: Pexel/ Kalidasan Gopi

Dvojica ribara koja su pet dana nakon potonuća svog broda preživjela na otvorenom moru, držeći se za rashladni uređaj, pronađena su i spasena 240 kilometara od obale Meksika, saopštila je meksička Mornarica.

"Ribari, starosti 53 i 32 godine, posljednji put su se čuli sa svojim ribarskim udruženjem 14. avgusta. U tom trenutku bili su na brodu `Kamaronera`. Zaposleni u udruženju uputili su poziv u pomoć nakon što više nisu mogli da stupe u kontakt s njima", navodi se u saopštenju Mornarice.

Mornarica je dodala da je odgovorila na poziv u pomoć angažovanjem brodova i helikoptera, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ribari

Meksiko

spasavanje

More

Nestali

Komentari (0)

Više iz rubrike

Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio centralni Peru

2 h

0
Србин грешком пуштен на слободу, па осуђен на 14 година затвора! Забио младићу нож у врат

Svijet

Srbin greškom pušten na slobodu, pa osuđen na 14 godina zatvora! Zabio mladiću nož u vrat

4 h

0
Ruska zastava

Svijet

Raspisana potjernica za Mihaelom Martensom

4 h

0
Море

Svijet

Najmanje 40 djece nastradalo prilikom prevrtanja broda u Nigeriji

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

08

Slom Partizana na samom kraju: Ni igrač više nije bio dovoljan

23

03

Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

22

57

Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

22

46

Snimak razljutio mnoge: Uhvatio Aleksandru Prijović i ne pušta, mogla da padne sa bine

22

32

Amerikanci stavili još 10 osoba na "crnu listu"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima