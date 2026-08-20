Ribari spaseni pet dana nakon nestanka

Dvojica ribara koja su pet dana nakon potonuća svog broda preživjela na otvorenom moru, držeći se za rashladni uređaj, pronađena su i spasena 240 kilometara od obale Meksika, saopštila je meksička Mornarica.

"Ribari, starosti 53 i 32 godine, posljednji put su se čuli sa svojim ribarskim udruženjem 14. avgusta. U tom trenutku bili su na brodu `Kamaronera`. Zaposleni u udruženju uputili su poziv u pomoć nakon što više nisu mogli da stupe u kontakt s njima", navodi se u saopštenju Mornarice.

Mornarica je dodala da je odgovorila na poziv u pomoć angažovanjem brodova i helikoptera, prenosi Srna.