Ribari spaseni pet dana nakon nestanka

Autor:ATV redakcija
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Dvojica ribara koja su pet dana nakon potonuća svog broda preživjela na otvorenom moru, držeći se za rashladni uređaj, pronađena su i spasena 240 kilometara od obale Meksika, saopštila je meksička Mornarica.
"Ribari, starosti 53 i 32 godine, posljednji put su se čuli sa svojim ribarskim udruženjem 14. avgusta. U tom trenutku bili su na brodu `Kamaronera`. Zaposleni u udruženju uputili su poziv u pomoć nakon što više nisu mogli da stupe u kontakt s njima", navodi se u saopštenju Mornarice.
Mornarica je dodala da je odgovorila na poziv u pomoć angažovanjem brodova i helikoptera, prenosi Srna.
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