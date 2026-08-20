Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio centralni Peru

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je centralni Peru, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke /GFZ/.
Prema podacima GFZ-a, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara.
Zasad nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.
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