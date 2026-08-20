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Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio centralni Peru

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 20:39

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je centralni Peru, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke /GFZ/.

Prema podacima GFZ-a, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara.

Zasad nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Peru

Zemljotres

Rihterova skala

potres

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