Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio centralni Peru

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Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je centralni Peru, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke /GFZ/.

Prema podacima GFZ-a, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara. Zasad nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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